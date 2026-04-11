محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، الجمعة، فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة صاحب أجمل هدف لـ"الريدز" خلال شهر مارس.

وكان محمد صلاح قد سجل الهدف في شباك نادي غلطة سراي التركي، عبر تسديدة مقوسة من على خط منطقة الجزاء، عند الدقيقة 62 من زمن المباراة التي جاءت ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتمّ اختيار صلاح للفوز بالجائزة بعد حصول هدفه على أكبر نسبة تصويت من الجماهير.

وكان هذا الهدف هو رقم 50 للنجم المصري، البالغ من العمر 33 عاماً، في المسابقة.

ويمتلك محمد صلاح 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة بمختلف مسابقات هذا الموسم 2026/2025.