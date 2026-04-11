في مزاد علني.. سيارة «ميسي» الفاخرة للبيع

من المقرر أن تُعرض سيارة بورش التي كان يمتلكها ليونيل ميسي خلال فترة لعبه في برشلونة للبيع في مزاد علني.

ميسي، نجم إنتر ميامي البالغ من العمر 38 عاماً، قاد سيارة بورش كايين جي تي إس كوبيه موديل 2021 في موسمه الأخير مع برشلونة (2020-2021).

وبحسب موقع "Creatorzine.com"، فإن السيارة الفاخرة مسجلة في مدينة برشلونة المفضلة للاعب الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، ولكنها موجودة حاليا في برلين.

وطبقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سيارة بورش النادرة التي يبلغ سعرها 100 ألف جنيه استرليني ستُعرض الآن للبيع في مزاد SBX Cars يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم شركة "SBX Cars" في تصريحات صحفية": "كانت هذه السيارة من طراز Cayenne GTS مملوكة سابقاً لليونيل ميسي، وهي عملية للاستخدام اليومي".

ويمتلك ميسي مجموعة سيارات فاخرة، حيث سبق له أن قاد سيارات فيراري 335 إس سبايدر سكالييتي، وباغاني زوندا رودستر، ومرسيدس-إيه إم جي جي إل إي 63 إس كوبيه، وكاديلاك إسكاليد، وأودي آر 8 سبايدر، ورينج روفر فوج، ومرسيدس إس إل إس، وأودي كيو 7، وميني كوبر إلكتريك، ومازيراتي جران توريزمو إم سي سترادالي.