حكيمي خارج قائمة «أفضل لاعب إفريقي» في فرنسا

غاب النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي عن قائمة المرشحين الـ11 لنيل جائزة مارك فيفيان فويه لعام 2026، والتي تُمنح لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، وذلك من قبل قناتي فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية. يتواجد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين كلٌّ من: مهاجم مرسيليا، الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو، إضافة إلى الجزائري إيلان قبال لاعب باريس إف سي، وذلك قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة في 11 مايو. وغاب حكيمي، الظهير الأيمن لنادي سان جرمان، بشكل لافت عن قائمة المرشحين، رغم تقديمه موسماً جيداً على غرار الموسم الماضي عندما تُوج بالجائزة، علماً أنه غاب لمدة شهرين ونصف بين نوفمبر ويناير بسبب التواء في الكاحل.