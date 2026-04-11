ريال مدريد يواصل نزيف النقاط.. وحلم الدوري يبتعد

تلقت آمال ريال مدريد بالفوز بلقب الدوري الإسباني ضربة جديدة، بتعادله بهدف لهدف مع ضيفه جيرونا، لتمتد سلسلة غياب الملكي عن الانتصارات إلى 3 مباريات متتالية في كافة المسابقات.

ومنحت هذه النتيجة برشلونة المتصدر فرصة ‌لتوسيع الفارق إلى 9 نقاط، في حال فوزه، اليوم، على إسبانيول.

ويحتل الفريق الكتالوني صدارة الدوري برصيد 76 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي ‌خاض مباراة أكثر.

ووضع فيدريكو فالفيردي ريال مدريد في ⁠المقدمة بعد 6 دقائق من بداية الشوط ⁠الثاني، بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء انزلقت من ⁠بين يدي الحارس باولو غازانيغا.

لكن جيرونا أدرك التعادل في الدقيقة 62، عندما توغل توما لومار من الجهة اليمنى وسدد الكرة بقوة من عند حافة منطقة الجزاء.

وضغط ريال مدريد بحثا عن هدف الفوز، ‌لكنه افتقر إلى الهدوء، بينما دافع جيرونا بكثافة عددية لتأمين نقطة التعادل، ونجح في ذلك.