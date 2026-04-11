إيقاف درّاج نيوزيلندي اعتدى بـ «لكمة» على منافس خلال السباق

قال الاتحاد الدولي للدراجات، إنه ‌قرّر ​إيقاف المتسابق النيوزيلندي كيان واتس لمدة 25 يوماً، بعد أن وجّه لكمة لأحد المتسابقين خلال سباق أقيم الشهر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو واتس (24 عاماً) وهو يوجه لكمة إلى رأس المتسابق الهولندي ماراين ماس، خلال سباق ستير فان ‌جفوله، الذي أقيم في هولندا في السابع من مارس الماضي. وأوضح ‌الاتحاد الدولي أن واتس ‌قبِل العقوبة، وسيخضع للإيقاف حتى ‌الثاني من مايو ‌المقبل.

وقال الاتحاد الدولي في ​بيان: «سيخضع كيان ‌واتس ​لفترة إيقاف مدتها 25 يوماً، مع احتساب يوم الإيقاف الواحد الذي فرضه عليه فريقه في الثامن ​من مارس ضمن فترة الإيقاف».

وبعد الحادث، نشر واتس اعتذاراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه تصرف في لحظة غضب، كما أصدر فريقه إن.إس.إن ديفيلوبمنت اعتذاراً أيضاً.

وقال الفريق: «يتوقع الفريق من متسابقيه أن يتنافسوا ‌بروح رياضية ومهنية في جميع الأوقات».