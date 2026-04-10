يوفنتوس يمدد عقد سباليتي حتى 2028

مدّد يوفنتوس عقد مدربه لوتشانو سباليتي حتى العام 2028، علما أنه عُيّن في منصبه في أكتوبر الماضي، وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم 36 مرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة.

وأكّد يوفنتوس هذا التمديد الذي كانت الصحافة الإيطالية قد تحدثت عنه منذ أيام، من خلال نشر فيديو لخطاب ألقاه سباليتي أمام لاعبيه.

وقال المدرب الإيطالي في الفيديو "كان من المهم أن أبلغكم بالأمر أولا، قبل أن يصبح رسميا: قررنا تمديد عقدي لعامين إضافيين".

وأوضح المدير العام الفرنسي ليوفنتوس داميان كومولي في بيان أنه "اتضح فورا للجميع أن لوتشانو هو الشخص المناسب لقيادة الفريق على طريق التطور والنمو".

وأضاف "يتماشى أسلوب لعبه الطَموح مع تطلعات مشجعينا والنادي، كما أن قيمه تجسّد هويتنا".

وكان سباليتي البالغ 67 عاما، قد عُيّن في منصبه في 30 تشرين الأول/أكتوبر خلفا للكرواتي إيغور تودور، في وقت كان الفريق يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي، قبل قيادته إلى المركز الخامس راهنا بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتحت قيادة المدرب السابق لنابولي المتوج بلقب الدوري الإيطالي عام 2023، فاز يوفنتوس في 12 من مبارياته الـ22 الأخيرة في الدوري المحلي، مقابل أربع هزائم وستة تعادلات.

لكن الفريق خرج من دوري أبطال أوروبا مبكرا على يد غلطة سراي التركي بعد خسارة قاسية 2-5 ذهابا في تركيا، رغم فوزه إيابا 3-2 في تورينو بعد التمديد لشوطين إضافيين، وذلك ضمن الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

ورغم أنه لم ينجح تماما في منح فريقه الاستمرارية المطلوبة، بعدما أُقصي من ربع نهائي كأس إيطاليا بخسارة 0-3 أمام أتالانتا، فإن سباليتي أعاد إطلاق مسيرته التدريبية بشكل لافت. وكان سباليتي قد مني بفشل ذريع على رأس المنتخب الإيطالي الذي عُيّن مدربا له في أغسطس 2023.

ونجا بصعوبة من الإقالة في مرة أولى عقب خروج المنتخب الأزرق حامل اللقب من ثمن نهائي كأس أوروبا 2024، لكن الخسارة الثقيلة أمام النروج في أوسلو (3-0) في يونيو الماضي في افتتاح تصفيات مونديال 2026، كانت القاضية لإقالته من منصبه.

ويحلّ يوفنتوس الذي يحتل المركز الخامس برصيد 57 نقطة، ضيفا على أتالانتا برغامو السابع بـ53 نقطة، وهو أيضا من المرشحين للمشاركة الأوروبية، السبت.