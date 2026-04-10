نجم بايرن ميونيخ يغيب عن مواجهة ريال مدريد "المصيرية"

تعرّض لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني لينارت كارل لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن وسيغيب عن المباريات المقبلة، من بينها مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي في بيان الجمعة.

ولم يحدد بايرن مدة غياب لاعبه البالغ 18 عاما، مكتفيا بالإشارة إلى "تمزق عضلي" من دون توضيح مدى خطورته. وفي مثل هذه الإصابات، قد لا تقل فترة الغياب عن ثلاثة أسابيع.

وسيغيب اللاعب الهجومي على الأقل عن مباراة الدوري المقررة السبت في هامبورغ أمام سانت باولي، وكذلك عن لقاء ريال مدريد الأربعاء في ميونيخ.

وكان كارل الذي تخرّج من أكاديمية بايرن، قد فرض نفسه هذا الموسم ضمن منظومة التناوب في الخط الهجومي للفريق البافاري، كخيار مفضل للمدرب البلجيكي فنسان كومباني عندما يحتاج إلى إراحة العناصر الأساسية المعتادة.

وبفضل مستواه (أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا خصوصا)، استُدعي كارل للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الألماني خلال نافذة التوقف الدولي في أواخر مارس، ويطمح إلى حجز مكان له ضمن قائمة من 23 إلى 26 لاعبا لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.