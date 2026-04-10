استبعاد حكم أزمة نهائي المغرب والسنغال من كأس العالم

شهدت القائمة النهائية لحكام كأس العالم 2026، التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبعاد الحكم الكونغولي جان جاك ندالا من إدارة مباريات المونديال المرتقب في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاء هذا القرار رغم تواجد اسمه في الترشيحات الأولية للاتحاد الأفريقي، إلا أن "فيفا" استقر على القائمة النهائية دونه، وذلك في أعقاب الجدل التحكيمي الذي صاحب إدارته لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.

واعتمدت لجنة الحكام في "فيفا" 52 حكماً للساحة، و88 حكماً مساعداً، و30 حكماً لتقنية الفيديو، موزعين على الاتحادات القارية الستة.

وتم اختيار طواقم التحكيم بناءً على معايير الكفاءة والجاهزية الفنية لإدارة النسخة التاريخية الأولى التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، والمقرر انطلاقها في 11 يونيو المقبل.