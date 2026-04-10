السنغالي أليو سيسيه يقود "الغزلان السوداء" حتى 2030

أعلن الاتحاد الأنغولي لكرة القدم، الخميس، تعيين السنغالي أليو سيسيه مديراً فنياً جديداً لـ"الغزلان السوداء"، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة بين الطرفين لملء المقعد الشاغر منذ فبراير الماضي.

ورحب الاتحاد الأنغولي عبر حسابه الرسمي بمدربه الجديد قائلاً: "أهلاً بك أليو سيسيه في موطنك الجديد".

ورغم أن البيان الرسمي لم يكشف عن مدة التعاقد، إلا أن تقارير صحافية أكدت توقيع سيسيه على عقد يمتد لأربع سنوات، مما يعني استمراره في قيادة المشروع الفني لأنغولا حتى عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من رحيل سيسيه عن تدريب المنتخب الليبي، رغم أن عقده كان يمتد حتى 2027.

وأرجعت مصادر مطلعة هذا الرحيل المفاجئ إلى "أزمات مالية" داخل أروقة الاتحاد الليبي، تضمنت تأخراً في دفع الرواتب، مما عجل بإنهاء التجربة التي وصفها سيسيه بـ"المثمرة" رغم التحديات.

ويخلف سيسيه في هذا المنصب المدرب السابق باتريس بوميل الذي رحل في فبراير الماضي.

وتضع الجماهير الأنغولية آمالاً عريضة على خبرة سيسيه الأفريقية الكبيرة لإعادة بناء المنتخب والمنافسة بقوة في الاستحقاقات القادمة، مستفيداً من نجاحاته السابقة مع أسود التيرانجا وخبرته القصيرة مع فرسان المتوسط.