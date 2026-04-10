قائمة حكام كأس العالم 2026.. 18 عربياً

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 18 حكماً عربياً ضمن أطقم الحكام الذين سيديرون مباريات نهائي كأس العالم 2026.

وتشهد النسخة المقبلة من المونديال أكبر عدد من الحكام المشاركين في إدارة المباريات على الإطلاق، كونها النسخة الأكبر أيضاً في عدد المنتخبات المشاركة بواقع 48 منتخباً.

وضمت قائمة الحكام العرب، حسبما أعلن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حكام الساحة، عمر آل علي من الإمارات، وأمين عمر من مصر، وعبدالرحمن الجاسم من قطر وخالد الطريس من السعودية، وعمر عبدالقادر أرتان من الصومال، ودحان بيدا من موريتانيا، ومصطفى غربال من الجزائر، بالإضافة إلى جلال جيد من المغرب، والأردني أدهم مخادمة.

وعلى مستوى المساعدين ضمن قائمة الحكام العرب كل من: الإماراتي محمد أحمد يوسف، ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه من مصر، بالإضافة إلى المغربي مصطفى أكركاد، ومواطنه حمزة الفارق.

أما حكام تقنية الفيديو العرب فهم، الإماراتي محمد عبيد خادم، والمصري محمود عاشور، والقطري خميس المري، والسعودي عبدالله الشهري.

وعين "فيفا" 52 حكماً بشكل عام لإدارة مباريات البطولة التي تقام الصيف المقبل، وتشمل القائمة البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار نهائي النسخة الماضية بين الأرجنتين وفرنسا.

واختار "فيفا" أيضاً 88 حكماً مساعداً، و30 في تقنية الفيديو، للبطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويمثل الحكام المختارون 50 اتحاداً محلياً على مستوى الاتحادات القارية التابعة للاتحاد الدولي، بما في ذلك 6 حكمات، بعدما كانت الفرنسية ستيفاني فرابارت، أول سيدة تدير مباريات بمونديال الرجال قبل 4 سنوات، لكنها لن تكون مشاركة في كأس العالم 2026.

وقال الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي: "حقيقة أن انضمام 6 حكمات يواصل اتجاهاً بدأ قبل أربع سنوات في قطر، حيث نهدف إلى تطوير التحكيم النسائي بشكل أكبر"

وارتفع عدد حكام المباريات إلى 170 حكماً، بزيادة قدرها 41 حكماً عن عام 2022، وذلك نتيجة لتوسيع بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً، مع إقامة 104 مباريات وقال كولينا: "الحكام المختارون هم الأفضل في العالم".

وأضاف: "لقد كانوا جزءا من مجموعة أوسع من الحكام الذين تم اختيارهم ومتابعتهم على مدار السنوات الثلاث الماضية، وقد حضروا ندوات وأداروا مباريات في بطولات "فيفا".. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم أدائهم في المباريات المحلية والدولية بشكل دوري".

ويعد فيليكس زواير، هو الحكم الألماني الوحيد وأدار مباريات في بطولة أمم أوروبا 2024، وكأس العالم للأندية، ونهائي الدوري الأوروبي 2025.

أما الحكمان المساعدان الألمانيان فهما كريستيان ديتز وروبرت كيمبتر، وباستيان دانكرت هو حكم الفيديو المساعد.