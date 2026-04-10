الهلال يطلب منع نهضة بركان من خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الهلال السوداني، أنه تقدم بطلب عاجل للجنة الاستئنافات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل مباراة نهضة بركان والجيش الملكي المغربيين في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة في الرباط السبت المقبل.

وقال النادي السوداني عبر صفحته على "فيسبوك" إنه "عزز طلبه بأربع مواد من لائحة لجنة الانضباط تبرر طلبه العاجل، نظراً للأضرار الكبيرة التي ستلحق بالنادي حال إقامة المباراة في موعدها حتى إذا صدر قرار الشكوى التي تقدم بها لاحقا وجاءت في صالحه".

وتقدم الهلال بشكوى الشهر الماضي تتعلق بعدم أهلية وأحقية حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان في المشاركة عقب ثبوت نتيجة عينته لاختبار منشطات.

وتم إيقاف الموساوي لمدة 30 يوماً عن المشاركة في المباريات بسبب خضوعه لاختبار منشطات أثبت تناوله لمادة منشطة مدرجة ضمن قائمة المواد المحظورة الخاصة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، لكن تم رفع الإيقاف قبل مواجهة الهلال ما أتاح له المشاركة في مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.

وانتهت المواجهة بفوز نهضة بركان 2-1 في مجموع المباراتين ليلاقي منافسه المحلي الجيش الملكي في قبل النهائي بدوري الأبطال.

وجاء في شكوى الهلال عدم قانونية مشاركة الموساوي في دور الثمانية نظراً لأن اللاعب "شارك في مباراة 14 مارس 2026 (ذهاب دور الثمانية) وكان له تأثير مباشر على النتيجة، إذ حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تعرضه لخطأ وسجل فريقه الهدف من خلاله مما أثر مباشرة على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1" قبل أن يشارك اللاعب في مباراة الإياب يوم 22 مارس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية مغربية وسودانية إلى أن "كاف" أوقف الموساوي لمدة عامين لمخالفته لوائح مكافحة المنشطات.