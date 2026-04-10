برشلونة يحدد سعر نجمه رافينيا

أفادت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة يفكر بجدية في الاستماع إلى العروض المقدمة للجناح البرازيلي رافينيا، مع تزايد احتمالات رحيله خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال موقع fichajes إن رافينيا كان جزءا مهما من مشروع الفريق، إلا أن وضعه داخل التشكيلة لم يعد ثابتا كما كان في السابق، وسط اهتمام من أندية إنجليزية، وسعودية.

كما أن برشلونة يحتاج إلى تحقيق إيرادات كبيرة من أجل دعم خططه في تدعيم الصفوف، خاصة في مركزي الدفاع والهجوم.

وأشار الموقع إلى إمكانية وصول قيمة الصفقة إلى نحو 100 مليون يورو، وهو رقم سيكون مرحبا به داخل إدارة النادي، لما يوفره من مرونة مالية كبيرة.

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لصيف ساخن على مستوى سوق الانتقالات، في ظل سعيه لتحقيق توازن بين الطموحات الرياضية والقيود المالية.

وفي حال إتمام الصفقة، سيمنح ذلك برشلونة القدرة على التحرك بقوة في السوق، حيث يضع النادي على طاولته أسماء بارزة مثل الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع فريق إنتر ميلان، والأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد.

يذكر أن رافينيا البالغ من العمر 29 عاما، انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2022 قادما من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي، وجدد الجناح البرازيلي عقده مع الفريق الكتالوني في الصيف الماضي، ليستمر حتى يونيو 2028.