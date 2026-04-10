أرسنال يتصدر أقوى الدفاعات في الدوريات الكبرى

يواصل أرسنال الإنجليزي فرض نفسه كأحد أقوى الفرق دفاعيا في أوروبا خلال الموسم الحالي، مستندا إلى أرقام استثنائية تؤكد صلابته محليا وقاريا.

وبحسب البيانات الواردة من منصة "ترانسفير ماركت"، يتصدر أرسنال قائمة أقوى الدفاعات في الدوريات الكبرى من حيث معدل استقبال الأهداف.

ويستقبل الفريق اللندني 0.69 هدف فقط في المباراة الواحدة، بالتساوي مع كومو الإيطالي، وهو الرقم الأفضل بين كبار القارة.

وما يقدمه أرسنال هذا الموسم هو امتداد لنهج دفاعي واضح تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، إذ تشير الأرقام إلى أن الفريق يمتلك بالفعل أحد أفضل السجلات الدفاعية في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

واستقبل أرسنال 22 هدفا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، أقل من أي فريق آخر.

كما أن الفريق حقق أرقاما مميزة على مدار السنوات الأخيرة، مثل سلسلة طويلة دون استقبال 3 أهداف في مباراة واحدة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن النجاح الدفاعي لأرسنال لا يعتمد فقط على الخط الخلفي، بل على منظومة جماعية متكاملة، تعتمد على عدة عوامل منها الضغط العالي الذي يقلل من فرص المنافسين، وانسجام كبير بين المدافعين.