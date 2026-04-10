يوفنتوس سيجدد عقد سباليتي حتى 2028

أفادت تقارير إعلامية عدة بأن تجديد عقد المدرب لوتشيانو سباليتي مع يوفنتوس بات واقعاً، حيث سيعلن النادي الإيطالي لاحقاً، وذكرت صحيفتا «لاجازيتا ديلو سبورت» و«توتو سبورت» أن سباليتي وقّع على عقد لمدة عامين، بحيث ينتهي عقده في صيف عام 2028، حيث كان قد تولى تدريب الفريق في أكتوبر بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، وأوضحت «لاجازيتا ديلو سبورت» أن يوفنتوس سيعلن عن تجديد عقد سباليتي خلال 24 ساعة، فيما أوضحت «توتو سبورت» أن تجديد عقد سباليتي سيخرج للنور رسمياً، اليوم، ومن المتوقع أن يحصل سباليتي على راتب يراوح ما بين خمسة وستة ملايين يورو في الموسم، فيما ذكرت صحف أخرى أن الراتب يبلغ خمسة ملايين.