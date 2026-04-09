خبير تحكيمي يحسم الجدل في "فضيحة" مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)

وصف خبير تحكيمي إسباني الأخطاء التحكيمية للحكم الروماني استيفان كوفاتش خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على استاد "كامب نو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الضيوف 2-0، بأنها "فضيحة تحكيمية".

وقال الحكم الدولي السابق الإسباني إيتورالدي غونزاليس لصحيفة "أس": "لا يمكنك فعل ذلك بيدك أثناء ركلة المرمى. الكرة ثابتة. إنها ركلة جزاء واضحة، ثم ينتقدون الحكام الإسبان.. هذه فضيحة".

وكانت أبرز الحالات عندما مرر حارس أتلتيكو مدريد خوان موسو كرة من ضربة مرمى إلى زميله المدافع مارك بوبيل داخل المنطقة فأمسكها الأخير وثبتها على الأرض ولعبها مرة أخرى ما دفع لاعبي برشلونة والمدرب الألماني هتنزي فليك للمطالبة بوجود مخالفة واحتساب ضربة جزاء للنادي الكاتالوني إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب.

جنون كيف الحكم سحب على اللقطه ذي



ياساتر يالضحك pic.twitter.com/h21R80gqlk — نايف (@58tlll) April 8, 2026

وأوضح غونزاليس: "إنه خطأ فني فادح، من أكبر الأخطاء الفنية.. يا إلهي، لن أقول حتى من بين أكبر الأخطاء منذ سنوات. الحكم هو من رآها، وهو حكم دولي وسيشارك في كأس العالم. إذا لم يستطع السيطرة على نبضات قلبه، فعليه أن يكتفي بتحكيم مباريات الشباب".

وأضاف: "كفى تفسيراً.. إنه لا يعرف القاعدة، وتعامل بوبيل مع الكرة دون تركيز. إنها لقطة واضحة بدون أي لاعبين أمامه. إنها ركلة حرة، نفذها موسو، ولمسها بوبيل بيده. إنها ركلة جزاء".

ويُقارن العديد من المراقبين لقطة بوبيل بحالة مشابهة شهدها دوري الأبطال في نوفمبر 2024 خلال مباراة أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي والتي احتُسبت حينها ركلة جزاء لمصلحة الفريق البلجيكي.