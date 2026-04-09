محمد صلاح "احتياطي".. مدرب ليفربول يبرر قراره!

برّر مدرب ليفربول الإنجليزي، أرني سلوت الإبقاء على النجم المصري محمد صلاح احتياطياً في مباراة "الريدز" المهمة أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء، في ذهاب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت 2-0 لمصلحة الفريق الفرنسي الذي كان مرشحاً للخروج بنتيجة كبيرة لولا إهداره الكثير من الفرص المحققة قبل موقعة الإياب في "أنفيلد" الثلاثاء المقبل.

وردّ سلوت على السؤال الأبرز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة حول عدم إشراكه لورقة محمد صلاح، قائلاً: "أردنا الدفاع. نوعية هذه المباريات لا تناسبه. لذلك كان من الأفضل الحفاظ عليه للمباريات المقبلة".

وأوضح سلوت: "(مو) يمتلك جودة كبيرة، لكن أن يقضي 20 إلى 25 دقيقة يدافع داخل منطقة جزائه، أعتقد أنه من الأفضل له أن يوفّر طاقته لمباريات أخرى".

من جهته، عبّر محمد صلاح عن انزعاجه من جلوسه على دكة البدلاء طوال المباراة، حتى أنه رفض إجراء مقابلة مع زميله السابق الأسطورة ستيفن جيرارد أثناء فقرة تحليلية لأحداث اللقاء أثناء خروجه من الملعب، مكتفياً بمصافحته فقط.

يذكر أن صلاح يعيش أسوأ فتراته الكروية مع ليفربول، إذ تراجع مستواه الفني الموسم الحالي ما دفعه لإعلان الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري، بعدما قدم معه واحدة من الملاحم الكروية خلال السنوات الماضية التي أسهم فيها بقوة في استعادة "الريدز" كبريائه من جديد والصعود إلى منصات التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، يمر ليفربول بمرحلة صعبة في الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي المهدد بخسارته وعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.