لغز محيّر.. 7 لاعبين بمنتخب إفريقي في عداد المفقودين

فُقِد سبعة لاعبين إريتريين بعد خوضهم مباراة في لوبامبا (إسواتيني) ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، بحسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأربعاء.

وقال المسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته "هذه الحادثة لغز. فازت إريتريا على إسواتيني في 31 مارس في لوبامبا، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما الذي حدث بعد ذلك".

وأضاف "نعتقد أن جميع اللاعبين غادروا إسواتيني متجهين إلى جنوب إفريقيا (حيث كان من المقرر أن تتوقف البعثة قبل العودة عبر مصر). لكن عند وصول الوفد إلى القاهرة، كان سبعة لاعبين في عداد المفقودين".

وأفاد أحد أفراد الجالية الإريترية المقيمة في جنوب إفريقيا، وكالة فرانس برس، إلى أنه شاهد عدة لاعبين من بين المفقودين في جوهانسبرغ، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل لدواع أمنية.

وتُقدّر الأمم المتحدة أنه خلال العشرين عاما الماضية، انشق نحو 80 إريتريا على صلة بكرة القدم (لاعبون، مدربون، مندوبون) خلال مشاركتهم في مباريات أقيمت خارج البلاد.

ويُعدّ نظام الخدمة العسكرية غير المحددة المدة المعمول به في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا والخاضع لحكم أسياس أفورقي منذ الاستقلال عام 1993، أحد الأسباب الرئيسة لهذه الانشقاقات.

وكان هؤلاء اللاعبون السبعة من بين 10 لاعبين دوليين ينشطون داخل إريتريا وجرى استدعاؤهم لهذه المباراة، في حين ينشط اللاعبون الـ14 الآخرون المدرجون ضمن قائمة الـ24 لاعبا المستدعين لها، في دوريات خارجية.