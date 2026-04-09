اتحاد الكرة المصري يحسم الجدل بشأن ضربة جزاء الأهلي أمام سيراميكا

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل المثار حول ركلة الجزاء في مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك عبر بيان رسمي صادر عن لجنة الحكام.

وأكد الاتحاد صحة قرار حكم المباراة محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، خلال المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري.

وأوضح البيان، مدعوماً بمقطع فيديو، أن لاعب سيراميكا حاول تفادي لمس الكرة بيده، وهو ما ظهر بوضوح من خلال زاوية تصوير خلفية، كما أشارت لجنة الحكام إلى أن الحكم كان في تمركز مثالي لمتابعة اللقطة.

وأضافت اللجنة أن يد مدافع سيراميكا كانت في وضع طبيعي ولم تتسبب في تكبير حجم جسده، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.