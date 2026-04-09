سان جيرمان يهزم ليفربول ذهابا في دور الثمانية بدوري الأبطال

حقق ​باريس سان جيرمان حامل اللقب فوزاً ثميناً وتغلب 2-صفر على ضيفه ليفربول الأربعاء، في ‌ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مستفيداً من هدفين سجلهما ديزريه دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا.

وسجل سان جيرمان هدفاً في كل شوط ليحقق الفريق الذي يدربه لويس إنريكي أفضلية قوية قبل مباراة الإياب المقررة الأسبوع المقبل بملعب أنفيلد الذي شهد تأهل ​سان جيرمان لدور الثمانية في الموسم الماضي.