بهدفين.. أتلتيكو مدريد يعاقب 10 لاعبين من برشلونة في قلب "كامب نو"

عاقب فريق أتلتيكو مدريد مضيفه برشلونة، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أُقيمت على ملعب "كامب نو".

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد كل من جوليان ألفاريز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45، في لقطة شهدت أيضاً إشهار البطاقة الحمراء في وجه باو كوبارسي، لاعب برشلونة، فيما أضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب على ملعب أتلتيكو مدريد، ووسط جماهيره، يوم الثلاثاء المقبل.