أربيلوا يتوعد البايرن: إذا كان هناك فريق يمكنه الفوز في ميونيخ فهو ريال مدريد

أكد مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، أن خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ 1-2، أول من أمس، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، كان يمكن تجنبها في الشوط الثاني بقليل من الحظ، وقال أربيلوا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي: «هذه هزيمة ربما كان يمكننا تجنبها في الشوط الثاني مع قليل من الحظ. واجهنا فريقاً كبيراً جداً، وكنا نعلم ذلك، ارتكبنا خطأين، وخسارتين، وتحدثنا عنهما قبل المباراة وخلال الاستراحة بأنه يجب علينا تجنبها، وقبل كل شيء أن نكون مستعدين، وإذا حدثت، أن نكون أكثر انغلاقاً».

وأضاف: «ضد هذا النوع من الفرق، إذا ارتكبت هذه الأخطاء ستدفع الثمن، هذا هو ما يجب أن نواجهه، من الواضح أننا سجلنا هدفاً أعطانا الأمل، والحسرة كانت على عدم تسجيل بعض الفرص التي حصلنا عليها، لن يكون الأمر سهلاً في مباراة الإياب، ولكن إذا كان هناك فريق يمكنه الفوز في ميونيخ فهو ريال مدريد».

وأكد: «أظهرنا أننا يمكننا إلحاق الضرر بهم وتسجيل الأهداف، وحصلنا على فرص كافية لتسجيل أهداف إضافية، وسنستفيد كثيراً مما حدث وكيفية لعبهم، وصلنا إلى هذه المرحلة من البطولة تقريباً من دون التحضير في الملعب، وهو أمر ليس سهلاً بالنسبة لفريق مثلنا، ليس في نفس جاهزية بايرن ميونيخ الذي عمل فترة طويلة مع مدربه، ويعرف تماماً ما يريد».

وأكمل: «بالنسبة لمباراة الإياب، أتمسك بلاعبي فريقي، وكانت هناك مواقف عندما كانت النتيجة 1-2، حيث كان الشغف للتعادل، وعلينا أن نكون أكثر هدوءاً، لأن الخسارة 1-3 كانت ستجعل الأمور أصعب بكثير، ولكنني أيضاً معجب بطموح فريقي في عدم الرغبة في الخسارة، ومعرفة أنك تلعب على أرضك وتستمر في الهجوم». وأكد: «من المؤسف أننا لم نستغل فرصة إضافية، وبالطبع لدي ثقة كبيرة بالذهاب إلى ألمانيا والفوز هناك».

وعن غياب أوريلين تشواميني، قال أربيلوا: «سيكون لدينا وقت للتفكير في من سيلعب، ولدينا خيارات موثوقة، ومن الواضح أنها خسارة كبيرة بسبب بطاقة لا أعرف ما رأى الحكم فيها، ولا أفهم لماذا لم يخرج بطاقة حمراء في تلك التدخلات ضد مبابي، هناك أمور أحياناً يصعب فهمها، ولكن هذا ما لدينا، وسنذهب إلى ميونيخ مع ذلك».