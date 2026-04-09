سرقة منزل مدرب مارسيليا الفرنسي

ذكر تقرير إعلامي أن منزل مدرب فريق مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، حبيب باي، تعرّض للسرقة بمنطقة فوفو في إقليم بوش دو رون الفرنسي.

وذكر موقع «فوت ميركاتو»، نقلاً عن صحيفة «لا ديبيش دو ميدي»، أن «الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح أمس، بينما كان خارج المنزل».

وأفادت الصحيفة المحلية أن شخصاً أو شخصين تسلقا جدار المنزل، قبل أن يكسرا ستارة معدنية ونافذة للدخول إلى المنزل، الذي يقيم فيه حبيب باي حالياً بمفرده.

وسُرقت أغراض من ماركة لويس فيتون، وحقيبة مملوءة بالملابس، وتوجهت الشرطة المحلية إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات الأولية وجمع البصمات.