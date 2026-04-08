خطة "مستفزة" من سيميوني لطرد لامين جمال من برشلونة!

أعدّ مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني خطة محكمة ليس لإيقاف خطورة نجم برشلونة الشاب لامين جمال خلال مباراة الفريقين، الأربعاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في ملعب "كامب نو" بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وإنما لطرده من حسابات مباراة الإياب لاحقاً في ملعب "ميتروبوليتانو".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن سيميوني يُعد خطة لمحاولة إيقاف لامين جمال عن مباراة الإياب، بعدما طلب من لاعبيه محاولة استفزاز اللاعب المهاري لمحاولة جرّه إلى الحصول على بطاقة صفراء ستحرمه - في حال حصل عليها- من المشاركة في لقاء الإياب".

ويعتبر لامين جمال من بين أربعة نجوم مهددين بالغياب عن قمة الحسم لتراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب جيرارد مارتين، ‏مارك كاسادو، ‏فيرمين لوبيز.

أما في صفوف أتلتيكو مدريد فهناك 8 لاعبين يتهددهم الغياب عن الإياب أيضاً وهم: ‏بابلو باريوس، ‏ماركوس يورينتي، ‏روبين لي نورمان، ‏كليمون لونغليه، ‏تياغو ألمادا، ‏مارك بوبيل، ‏جوليانو سيميوني، و‏ماتيو روجيري.