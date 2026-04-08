وفاة مدرب عالمي بعد يومين على إقالته من تدرب منتخب بلده

بعد مرور يومين على قرار إقالته من تدريب منتخب بلاده.. توفي الروماني ميرتشا لوتشيسكو (80 عاماً) متأثراً بأزمة قلبية، عقب الخروج من الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 إثر الخسارة من منتخب تركيا 0-1.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط بياناً للمستشفى الذي كان يتلقى فيها لوتشيسكو العلاج في بوخارست: «كان ميرتشا لوتشيسكو أحد أنجح المدربين ولاعبي كرة القدم في رومانيا، وأول من قاد المنتخب الوطني للتأهل إلى كأس أوروبا عام 1984. أجيال كاملة من الرومانيين كبرت وصورته في قلوبها، رمزاً وطنياً».

وكان لوتشيسكو قد أشرف على تدريب المنتخب الروماني، وقاده إلى أول تأهل في تاريخه إلى كأس أوروبا عام 1984، قبل أن يغادر المنصب بعد عامين من دون التأهل إلى مونديال المكسيك.اصة».



‏أبرز محطاته التدريبية

- إنتر ميلان الإيطالي، غلطة سراي التركي، شاختار دونيتسك الأوكراني، منتخب تركيا

‏- حقق 35 لقباً محلياً وأوروبياً

- بطل الدوري الأوروبي 2009 مع شاختار دونيتسك

- بطل السوبر الأوروبية 2000 مع غلطة سراي

- قاد منتخب رومانيا في أول مشاركة خلال يورو 1984