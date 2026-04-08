مدرب ريال مدريد يندب "الحظ" بعد الخسارة على أرضه أمام بايرن ميونيخ

أكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا إن خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ 1-2، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا كان يمكن تجنبها في الشوط الثاني بقليل من الحظ.

وقال أربيلوا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي: «هذه هزيمة كان يمكننا تجنبها في الشوط الثاني مع قليل من الحظ. واجهنا فريقا كبيرا جدا وكنا نعلم ذلك. ارتكبنا خطأين، خسارتين، تحدثنا عنهما قبل المباراة وخلال الاستراحة أنه يجب علينا تجنبها وقبل كل شيء أن نكون مستعدين، وإذا حدثت، أن نكون أكثر انغلاقا».

وأضاف: «ضد هذا النوع من الفرق، إذا ارتكبت هذه الأخطاء ستدفع الثمن. هذا هو ما يجب أن نواجهه. من الواضح أننا سجلنا هدفا أعطانا الأمل، والحسرة كانت على عدم تسجيل بعض الفرص التي حصلنا عليها. لن يكون الأمر سهلا في مباراة الإياب، ولكن إذا كان هناك فريق يمكنه الفوز في ميونخ فهو ريال مدريد».

وأكد: «أظهرنا أننا يمكننا إلحاق الضرر بهم وتسجيل الأهداف. حصلنا على فرص كافية لتسجيل أهداف إضافية. سنستفيد كثيرا مما حدث وكيف لعبوا. وصلنا إلى هذه المرحلة من البطولة تقريبا بدون التحضير في الملعب، وهو أمر ليس سهلا بالنسبة لفريق مثلنا الذي ليس في نفس جاهزية بايرن ميونخ الذي عمل لفترة طويلة مع مدربه ويعرف تمامًا ما يريد».

وأكمل:«بالنسبة لمباراة الإياب، أتمسك بلاعبي فريقي. كانت هناك مواقف عندما كانت النتيجة 1-2 حيث كان الشغف للتعادل. علينا أن نكون أكثر هدوء لأن الخسارة 1-3 كانت ستجعل الأمور أصعب بكثير، ولكنني أيضا معجب بطموح فريقي في عدم الرغبة في الخسارة، ومعرفة أنك تلعب على أرضك وتستمر في الهجوم».

وأكد: «من المؤسف أننا لم نستغل فرصة إضافية. بالطبع لدي ثقة كبيرة في الذهاب إلى ألمانيا والفوز هناك».

وعن غياب أوريلين تشواميني، قال أربيلوا: «سيكون لدينا وقت للتفكير فيمن سيلعب. لدينا خيارات موثوقة. من الواضح أنها خسارة كبيرة بسبب بطاقة لا أعرف ماذا رأى الحكم فيها ولا أفهم لماذا لم يخرج بطاقة حمراء في تلك التدخلات ضد مبابي. هناك أمور أحيانا يصعب فهمها، ولكن هذا ما لدينا وسنذهب إلى ميونخ مع ذلك».