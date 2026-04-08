سرقة منزل مدرب مرسيليا الفرنسي

ذكر تقرير إعلامي أن منزل مدرب فريق مرسيليا الفرنسي لكرة القدم حبيب باي، تعرض للسرقة في منزله بمنطقة فوفو، بإقليم بوش دو رون الفرنسي.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» نقلا عن صحيفة «لا ديبيش دو ميدي» أن «الحادثة وقعت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بينما كان خارج المنزل».

وأفادت الصحيفة المحلية أن شخصا أو شخصين تسلقا جدار المنزل قبل أن يكسرا ستارة معدنية ونافذة للدخول للمنزل الذي يقيم فيه حبيب باي حاليا بمفرده.

وسرقت أغراض من ماركة لويس فيتون وحقيبة مليئة بالملابس. وتوجهت الشرطة المحلية إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات الأولية وجمع البصمات.