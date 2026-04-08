تذاكر مصر في كأس العالم 2026 بالدولار الأميركي من القاهرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح عدد محدود من تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 للجماهير المصرية، مع تحديد عدد من الشروط لضمان وصولها إلى الجماهير المحلية. وأكد الاتحاد أن التذاكر مخصصة للمصريين فقط، على أن يكون الحد الأقصى لكل شخص أربع تذاكر لكل مباراة.

وأفاد الاتحاد بأن الحجز والسداد سيكونان بمقره في مدينة 6 أكتوبر، من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً، اعتباراً من يوم 14 وحتى 24 أبريل أو حتى نفاد التذاكر، على أن يتم سداد قيمة التذاكر بالدولار الأمريكي عبر الحساب البنكي للاتحاد، فيما ستُرسل التذاكر عبر البريد الإلكتروني. وأوضح الاتحاد أن أولوية الحجز ستمنح لمن يحمل تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

أما عن أسعار التذاكر لدور المجموعات، فحدّد الاتحاد الأسعار كالتالي: مباراة بلجيكا ضد مصر يوم 15 يونيو 2026، الدرجة الأولى 550 دولاراً، الدرجة الثانية 440 دولاراً، والدرجة الثالثة 200 دولار؛ مباراة نيوزيلندا ضد مصر يوم 21 يونيو، الدرجة الأولى 500 دولار، الدرجة الثانية 420 دولاراً، والدرجة الثالثة 155 دولاراً؛ ومباراة مصر ضد إيران يوم 26 يونيو، الدرجة الأولى 550 دولاراً، الدرجة الثانية 440 دولاراً، والدرجة الثالثة 200 دولار.

يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الاتحاد المصري لتوفير فرصة للمشجعين المحليين لمتابعة منتخبهم في البطولة العالمية، وسط إقبال كبير من الجماهير على حضور مباريات كأس العالم.