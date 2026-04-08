مؤسسة خيرية تطلب الحصول على أموال بيع تشيلسي المجمدة

تقدّمت مؤسسة خيرية جديدة بطلب رسمي إلى اللجنة الخيرية في المملكة المتحدة، بهدف كسر الجمود بين رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش والحكومة البريطانية بشأن الأموال المجمدة من صفقة بيع نادي تشيلسي، في خطوة قد تُنهي واحدة من أعقد الملفات المالية المرتبطة بكرة القدم.

وتبلغ قيمة المبلغ محل النزاع نحو 2.35 مليار جنيه إسترليني، وهي عائدات بيع تشيلسي النادي اللندني، التي لا تزال مجمدة بسبب الخلافات القانونية والسياسية حول كيفية توجيهها.

وحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية فإن المؤسسة الجديدة، التي تحمل اسم مؤسسة ضحايا النزاعات، تهدف إلى تخصيص هذه الأموال لدعم ضحايا النزاعات حول العالم، في محاولة لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وقالت: "من المقرر أن يشرف على إدارة المؤسسة مايك بنروز، وهو أحد أبرز الأسماء في العمل الإنساني، إلى جانب عدد من الأمناء البارزين، ما يعزز من مصداقية المبادرة وفرص قبولها".

وتابعت أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتواصل فيه الضغوط لإيجاد مخرج قانوني يضمن استخدام الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، دون الإخلال بالعقوبات المفروضة، ما قد يمهّد الطريق لإنهاء هذا الملف الشائك قريباً.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن مالك نادي تشيلسي السابق، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، قد دخل في نزاع قانوني حول أموال بيع النادي لشركة أمريكية.