البرازيل تحرم إيطاليا من أنشيلوتي

أشارت تقارير إعلامية في أميركا الجنوبية إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل سيمدد عقده قريباً في قيادة المنتخب، ما يعني استبعاده إمكانية خلافته لمواطنه جينارو غاتوزو في تدريب منتخب إيطاليا.

ويقود أنشيلوتي منتخب البرازيل منذ ما يقرب من عام، حيث كان قد تولى المسؤولية في مايو 2025، بعد نهاية موسمه مع ريال مدريد، حيث كان عقده في البداية يستمر حتى نهاية منافسات كأس العالم 2026.

ووفقاً لآخر التقارير عبر شبكة "إي إس بي إن" البرازيلية، فإن أنشيلوتي رغم عقده السابق، فقد اتفق شفهياً على تمديد التعاقد لمدة 4 سنوات بحيث يستمر حتى صيف 2030.

وترجح شبكة "إي إس بي إن" الاخبارية أن أنشيلوتي قد يحسم تجديد عقده بصفة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين كان تقرير صحافي قد أكد أن الاتحاد البرازيلي وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد الجديد في وقت سابق هذا الأسبوع، ويتبقى فقد توقيع المدرب، والجوانب القانونية الأخيرة.

وتم الاتفاق على التفاصيل، ويعتقد الاتحاد البرازيلي أن المراجعة النهائية من قبل محامي أنشيلوتي مجرد إجراء شكلي لا أكثر.

ومن المقرر أن يحصل أنشيلوتي على نفس راتبه، ما يعني أنه سيبقى أعلى المدربين أجراً في تاريخ المنتخب البرازيلي، وتشير التقارير إلى أنه يحصل على نحو 10 ملايين يورو في الموسم، غير شاملة المكافآت.

وبذلك يصبح أنشيلوتي خارج حسابات الترشح لقيادة منتخب إيطاليا في أعقاب رحيل جينارو غاتوزو يوم الأحد الماضي، بينما كانت تقارير قد أكدت مؤخراً أن أنطونيو كونتي مدرب نابولي، وماسيميليانو أليغري مدرب ميلان يتصدران الترشيحات.