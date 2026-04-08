دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يضع قدما في نصف النهائي بفوز ثمين في لشبونة

وضع أرسنال الانجليزي قدما في الدور نصف النهائي بفوزه الثمين والقاتل على أرض مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-0 الثلاثاء على ملعب «جوزيه ألفالاده» في لشبونة في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويعود الفضل في فوز النادي اللندني الى البديلين الدوليين البرازيلي غابريال مارتينيلي والالماني كاي هافيرتس بصناعة الاول الهدف الوحيد في المباراة للثاني في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب الامارات في لندن.