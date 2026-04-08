بايرن ميونخ يكسر عقدة ريال مدريد ويهزمه بثنائية في دوري أبطال أوروبا

بعد 14 عامًا، كسر بايرن ميونخ عقدة ريال مدريد، وهزمه بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم الفريق البافاري بهدفين سجلهما لويس دياز وهاري كين في الدقيقتين 41 و46 من المباراة،التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الإسباني.

وقلص الريال الفارق بهدف وحيد سجله كيليان مبابي في الدقيقة 74.

وانتزع بايرن ميونخ أول فوز على الريال منذ حوالي 14 عامًا، عندما فاز البافاري بنفس النتيجة 2 / 1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2011 / 2012.

ويقام الإياب الأربعاء المقبل في ميونيخ، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي مع باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب أو ليفربول الإنجليزي.