فيليب لام يحذر ألمانيا من «النهج التكتيكي الرجعي»

أعرب فيليب لام، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، عن قلقه بشأن مستقبل كرة القدم الألمانية، حيث انتقد عودة أسلوب الرقابة الفردية الذي وصفه بأنه أقل جودة من الأسلوب الإسباني.

وقال لام في مقال لصحيفة «دي زيت» الأسبوعية وصحيفة «الغارديان» البريطانية: «حتى بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، يقع في هذا (النهج التكتيكي الرجعي)».

وقال: «فوجئت لأن العديد من المدافعين في الدوري الألماني يعودون الآن إلى مراقبة منافسيهم حتى إلى دورة المياه، بايرن يفعل ذلك أيضاً، وفينسنت كومباني يعتمد أحياناً على الرقابة الفردية».