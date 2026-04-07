فينيسيوس يهاجم تشابي ألونسو: لم نكن على وفاق

اعترف مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينسيوس، بأنه لم يكن على وفاق مع المدير الفني السابق للفريق، تشابي ألونسو، وذلك خلال فترة تدريبه للفريق أوائل الموسم الجاري.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن ألونسو تم تعيينه مدرباً للريال في مايو الماضي، وعاد مجدداً للنادي الذي حقق معه الألقاب محلياً وأوروبياً كلاعب، لكن رغم بدايته القوية إلا أن نتائج الفريق تراجعت تحت قيادته مما تسبب في رحيله عن النادي في يناير الماضي بعد الخسارة أمام برشلونة 2-3 في نهائي كأس السوبر.

وكان فينسيوس دخل في خلاف مع ألونسو خلال فترة تولي الأخير تدريب الفريق، وسئل المهاجم البرازيلي عن ذلك قبل مواجهة فريقه مع بايرن ميونخ الألماني، فريق سابق لألونسو أيضاً، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال فينسيوس: "فترتي مع تشابي كانت تجربة تعلمت فيها الكثير، تطورت كشخص لكنني لم أكن على وفاق معه، لكنني أشعر بوفاق مع ألفارو أربيلوا وهو يمنحني الكثير من الثقة مثلما يفعل كارلو أنشيلوتي".

وتراجع مستوى فينسيوس تحت قيادة ألونسو، ولم يسجل أي هدف في 16 مباراة مع ريال مدريد، وفي المقابل سجل 10 أهداف في آخر 12 مباراة مع أربيلوا.

وأضاف فينسيوس: "دائماً أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، لم أظن أبداً أنني سأبتعد لفترة طويلة عن تسجيل الأهداف، كما هو الحال حينما كنت أصغر وأفتقر للتركيز، لكنني تعلمت من تلك الفترة السيئة، واللاعبون الجيدون يمكنهم العودة دائماً".