مخاوف من غياب هاري كين عن "البافاري" أمام ريال مدريد

سيتخذ مدرب بايرن ميونخ، فينسن كومباني، قراراً في اللحظات الأخيرة بشأن مشاركة هاري كين أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على الرغم من عودة المهاجم الإنجليزي للتدريبات الإثنين، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.

غاب قائد منتخب إنجلترا (32 عاماً) عن هزيمة بلاده ودياً 0-1 أمام اليابان الشهر الماضي بسبب إصابة، ولم يشارك أيضاً في فوز بايرن ميونخ 3-2 على فرايبورغ.

وستشكل عودة هاري كين المحتملة دفعة كبيرة لبايرن، إذ سجل المهاجم الحاسم 48 هدفاً في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسيحرص بطل أوروبا ست مرات على أن يكون كين جاهزاً تماماً وهو يستعد لمواجهة ريال مدريد، الذي تأهل بسهولة إلى دور الثمانية بفوز ساحق بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين على مانشستر سيتي.

وأبلغ كومباني الصحافيين: "كان من المهم أن يتدرب كثيراً اليوم، لا أعتقد أنه فقد إيقاعه، سننتظر حتى الغد ثم نقرر، جميع اللاعبين متاحون باستثناء حارس المرمى سفن أولرايش، لدينا فريق قوي ونحن مستعدون للمباراتين ذهاباً وإياباً".

يصل بايرن إلى مدريد وهو في قمة مستواه، متقدماً بفارق تسع نقاط في صدارة الدوري الألماني، كما حل ثانياً في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا التي تعرض خلالها لهزيمة واحدة فقط.

وفي الوقت نفسه، يسعى ريال مدريد للتعافي بعد خسارته 1-2 في الدوري الإسباني أمام مضيفه مايوركا المهدد بالهبوط السبت.

وقال كومباني: "الأهم هو أن نركز تركيزاً كاملاً على مباراة الغد، نريد أن نظهر قدراتنا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، كل ما أتمناه هو أن نفوز دون أي خوف".