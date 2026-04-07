يوفنتوس ينافس برشلونة على ضم سيلفا

كشفت تقارير صحافية عن تحرك جاد من نادي يوفنتوس الإيطالي للظفر بخدمات صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم البرتغالي برناردو سيلفا، في إطار سعي "السيدة العجوز" لتدعيم صفوف الفريق بأسماء عالمية.

وفقاً لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: "يوفنتوس يقدم عقداً لبرناردو سيلفا لضمه مقابل 7-8 ملايين يورو لمدة 3 مواسم".

وأضافت: "اللاعب البرتغالي يحصل على 10 ملايين يورو من مانشستر سيتي".

وتابعت: "سيلفا تلقى عروضاً من برشلونة وأندية الدوريين السعودي والأمريكي".

وأعلن مساعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ليندرز، عن رحيل النجم البرتغالي بنهاية الموسم الجاري، ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات في "الاتحاد".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغ سيلفا إدارة النادي برغبته في خوض تجربة جديدة، مشيراً في تصريحات سابقة إلى أن العوامل الثقافية ونمط الحياة في مانشستر لا يتماشيان مع تطلعاته الشخصية، مفضلاً الانتقال إلى مناطق أكثر دفئاً في جنوب أوروبا.