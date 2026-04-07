برناردو سيلفا على وشك الرحيل عن مانشستر سيتي
قال المدرب المساعد لمانشستر سيتي، الهولندي بيب ليندرز، في تصريح بدا كأنه يؤكد رحيل القائد الحالي، البرتغالي برناردو سيلفا في نهاية الموسم الحالي، بعدما أمضى تسع سنوات مع النادي الإنجليزي: «لكل قصة نهاية».
وأضاف ليندرز، مساعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا: «سيكون من الصعب» إيجاد بديل للاعب الوسط الهجومي البالغ 31 عاماً، لأنه «عندما لا يلعب يظهر مدى افتقادنا له».
وتابع: «لكن لكل قصة نهاية، وأتمنّى له الاستمتاع بهذه الأشهر القليلة المتبقية، لم يتبق سوى ستة مباريات، وأن يحظى بتوديع يليق به».
