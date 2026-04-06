غياب نيمار عن قائمة البرازيل في كأس العالم يحوله إلى مهنة جديدة

كشف الإعلامي البرازيلي كراكه نيتو عن سيناريو غير متوقع يخص النجم نيمار دا سيلفا، في حال غيابه عن قائمة منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة.

وبحسب نيتو، فإن نيمار وضع خطة بديلة تضمن حضوره في الحدث العالمي مهما كانت الظروف. ففي حال عدم استدعائه لتمثيل منتخب البرازيل، سيتجه "ساحر السامبا" إلى عالم الإعلام، من خلال الانضمام إلى قناة CazéTV.

القناة الشهيرة على منصة YouTube تنقل مباريات كبرى بشكل مجاني، وقد تشكل وجهة جديدة لنيمار للظهور كمحلل أو معلق خلال البطولة.

وبين حلم المشاركة داخل المستطيل الأخضر وإمكانية الظهور خلف الميكروفون، يبدو أن نيمار عازم على أن يكون جزءاً من كأس العالم بأي طريقة، ليؤكد حضوره في أكبر حدث كروي عالمي.. سواء كلاعب أو كصوت يروي تفاصيله.

وكانت لائحة منتخب البرازيل للتوقف الدولي الأخير الشهر الماضي، قد شهدت غياب اسم "الزجاجي" عن المباراتين الوديتين لبطل العالم 5 مرات.

وخاض رفاق فينيسيوس جونيور مواجهتين مهمتين أمام كل من منتخبي فرنسا وكرواتيا، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعلل مدرب منتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، عدم استدعائه لنجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً بفقدانه التنافسية وعدم الجاهزية البدنية.

مشيراً إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة في وجه الجميع، شرط الاستحقاق الذي يتمثل في الجاهزية التامة فنياً وبدنياً ومعنوياً.

وعانى نيمار جونيور من العديد من الإصابات منذ التحاقه بالهلال السعودي في صفقة قياسية قدرت بنحو 90 مليون يورو، كما توالت أيضاً غياباته عن الملاعب فترة التحاقه بنادي طفولته سانتوس، ما جعله يفقد الكثير من بريقه وسحره الكروي.