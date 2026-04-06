إيندهوفن بطلاً للدوري الهولندي للمرة 27 في تاريخه

حسم إيندهوفن لقب الدوري الهولندي، بعدما فشل أقرب منافسيه فينورد في تحقيق الفوز في ملعب فولندام.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتوج إيندهوفن باللقب، بعدما فاز 4-3 على ضيفه أوتريخت، إذ أصبح متقدماً بفارق من النقاط لا يمكن تعويضه مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم في الدوري الهولندي.

ورفع إيندهوفن رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة بعد مباراة السبت، ولم يترك أي خيار لفينورد سوى الفوز للحفاظ على آماله الضئيلة، لكن بتعادله في فولندام وصل إلى 54 نقطة، متأخراً بفارق 17 نقطة عن المتصدر.

واحتفلت جماهير الفريق المتوج على الفور في شوارع إيندهوفن، وكانت تنتظر بفارغ الصبر فشل فينورد في تحقيق الفوز.

وحقق إيندهوفن لقب الدوري للمرة الثالثة توالياً و27 في التاريخ، ولا يتفوق عليه في عدد مرات التتويج إلا أياكس أمستردام الذي حصد 36 لقباً.