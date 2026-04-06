إنتر ميلان يضرب روما بخماسية في "الكالتشيو"

استعاد إنتر توازنه بعد ثلاث مباريات عجاف تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بإكرامه وفادة ضيفه روما 5-2 الأحد ضمن المرحلة الحادية والثلاثين، فابتعد في الصدارة بفارق تسع نقاط موقتا عن جاره ومطارده ميلان ضيف نابولي الثالث الإثنين.

وأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (1 و52) والتركي هاكان تشالهانأوغلو (45+2) والفرنسي ماركوس تورام (55) ونيكولو باريلا (63) أهداف إنتر، فيما أحرز جانلوكا مانشيني (40) ولورنتسو بيليغريني (70) هدفي روما.

ورفع إنتر العائد إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين وهزيمة، رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، مبتعدا بفارق تسع نقاط عن ميلان الثاني و10 عن نابولي الثالث.

في المقابل، تجمّد رصيد روما عند 54 نقطة في المركز السادس، وتلقت آماله بالحلول رابعا وبلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا ضربة قوية، مانحا يوفنتوس الخامس (54 نقطة) وكومو الرابع (57 نقطة) فرصة الابتعاد عنه، علما أن الأول يستقبل جنوى، والثاني يحلّ ضيفا على أودينيزي الإثنين في ختام المرحلة.

وقاد هجوم إنتر الثنائي مارتينيس وتورام للمرة الأولى منذ الانتصار على يوفنتوس 3-2 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.

وتقدّم إنتر في توقيت مبكر جدا، فبعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء لتورام، حوّل مارتينيس العائد من الإصابة بعد غيابه عن آخر خمس مباريات في الدوري، الكرة بشكل مثالي بيمناه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك (1).

وأدرك روما التعادل برأسية مانشيني من مسافة قريبة، مستفيدا من عرضية متقنة من الجهة اليسرى داخل المنطقة للهولندي ديفين رينش (40).

ومنح تشالهانأوغلو التقدُّم لإنتر بتسديدة صاروخية بيمناه من مسافة بعيدة خارج المنطقة، استقرت في سقف المرمى (45+2).

ووقّع مارتينيس على هدفه الثاني والثالث لفريقه، بعدما انفرد إثر تمريرة حاسمة من تورام، وأسكن الكرة أرضية في الزاوية اليمنى (52).

الهدف هو السادس عشر للأرجنتيني في صدارة ترتيب هدافي الدوري في 26 مباراة شارك خلالها مع فريقه.

وأضاف تورام الرابع برأسية من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية لعبها تشالهانأوغلو من الجهة اليسرى (55).

وسجّل باريلا الخامس بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة في الزاوية العليا اليسرى (63).

وقلّص بيليغريني الفارق بتسديدة أرضية بيسراه من داخل المنطقة إلى يمين الدولي السويسري يان سومر (70).

وتخطّى بولونيا مضيفه كريمونيزي 2-1.

وحسم بولونيا المواجهة مبكرا بهدفين في الدقائق الـ16 الأولى عبر البرتغالي جواو ماريو (3) والإنكليزي جوناثان رو (16) إثر تمريرتين حاسمتين من الإسباني خوان ميراندا، وقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع عبر المهاجم فيديريكو بوناتسولي من ركلة جزاء.

وطُرد لاعب وسط كريموينزي المغربي يوسف المالح في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، ثم نال لاعب الوسط الدولي الاسكتلندي لبولونيا لويس فيرغوسون المصير ذاته بعد دقيقتين إثر تلقيه إنذارين في دقيقة واحدة.

وعوّض بولونيا بذلك خسارته على أرضه أمام لاتسيو 0-2 في المرحلة الماضية، وحقق انتصاره الثالث عشر هذا الموسم وجاء في توقيت مناسب كونه يستضيف أستون فيلا الإنكليزي الخميس المقبل في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وارتقى بولونيا إلى المركز الثامن برصيد 45 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو المتعادل مع بارما 1-1 السبت في افتتاح المرحلة، فيما مُني كريمونيزي بخسارته السادسة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وعاد تورينو من ميدان بيزا منتصرا 1-0 بفضل هدف البديل الاسكتلندي تشي آدامس (80).

ورفع تورينو بتحقيقه انتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 18 نقطة لبيزا في المركز الأخير.

وتُختتم المرحلة الإثنين بلقاءات أودينيزي مع كومو، وليتشي مع أتالانتا، ويوفنتوس مع جنوى، ونابولي مع ميلان.