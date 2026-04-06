البرازيلي أوسكار يعتزل كرة القدم بسبب «القلب»

أعلن نادي ​ساو باولو أن لاعب ​خط وسط تشيلسي السابق، أوسكار، قد اعتزل كرة القدم عن عمر يناهز 34 عاماً، بسبب مشكلات مزمنة في القلب، وكان الدولي البرازيلي السابق قد تم إدخاله إلى المستشفى، لمدة خمسة أيام، إثر مضاعفات في القلب، وأكدت التقييمات الشاملة تشخيص إصابته بالنوبة الوعائية المبهمة، وهي شكل شائع من حالات الإغماء ‌الناتج عن انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكان عقد أوسكار مع ساو باولو ‌ممتداً حتى عام 2027، لكن تم ‌إنهاء هذا العقد الآن.

ولعب أوسكار 48 مباراة دولية مع البرازيل ​بين عامَي 2011 و2015، وتوِّج مع منتخب بلاده بكأس القارات 2013، وشارك في كأس العالم 2014.