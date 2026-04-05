خسارة مذلة لليفربول أمام مانشستر سيتي

عمّق مانشستر سيتي جراح ضيفه ليفربول، وألحق به هزيمة ساحقة 4-صفر، أمس، في ربع نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، في مباراة شهدت تسجيل النروجي إرلينغ هالاند ثلاثية، وإهدار نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ركلة جزاء. وأخفق صلاح في متابعة المشوار نحو لقب ثانٍ في المسابقة بعد الأول في 2022. وسينهي «الفرعون» المصري، صاحب 255 هدفاً مع «الحمر»، تسعة مواسم استثنائية في ملعب أنفيلد الصيف المقبل، قبل المشاركة في كأس العالم مع منتخب بلاده. ويبدو أن مصير مدرب ليفربول، الهولندي أرنه سلوت، بات قاتماً مع هذه الخسارة القاسية (لم يفز سوى مرتين في آخر سبع مباريات)، فيما هتف له مشجعو سيتي «ستُقال غداً صباحاً».