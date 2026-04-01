منتخب مصر يفرض التعادل على "الماتادور" في برشلونة

فرض منتخب مصر التعادل بدون أهداف على إسبانيا، بطلة أوروبا، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب كورنيا ال برات بمدينة برشلونة الإسبانية الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار مهرجان قطر لكرة القدم الذي تم إلغاؤه بسبب الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط، ليتفق المنتخبان على إقامتها في برشلونة.

وأكمل منتخب مصر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حمدي فتحي في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني. وتألق الحارس مصطفى شوبير ودفاع "الفراعنة" في التصدي لمحاولات المنتخب الإسباني خاصة في الشوط الثاني.

وكان المنتخب المصري قد فاز وديا على السعودية 4-0 في جدة الجمعة، ليختتم المدير الفني حسام حسن توقف آذار/ مارس الدولي بتعادل ثمين مع بطل أوروبا ومتصدر تصنيف فيفا العالمي.

واتفق الفريقان قبل المباراة أن تكون التغييرات مفتوحة بحد أقصى 11 لاعبا لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة.

واستمر غياب محمد صلاح قائد "الفراعنة" ونجم ليفربول الإنكليزي بسبب الإصابة. ودفع حسام حسن بنفس التشكيل الذي بدأ مباراة السعودية مع تغيير وحيد بدخول مهند لاشين في وسط الملعب بدلا من محمود حسن "تريزيغيه".

وكاد مهند لاشين يفاجئ الحاضرين بهدف مبكر في الدقيقة الثانية حين حاول استغلال خطأ الحارس ديفيد رايا في تشتيت الكرة، لكن حارس أرسنال الإنكليزي صحح خطأه وأمسك بتسديدة لاشين من منتصف الملعب.

سيطر المنتخب الإسباني لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى مصطفى شوبير. وكانت أخطر الفرص في الدقيقة 29 حين تبادل أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور الكرة التي وصلت إلى عمر مرموش ليسدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى إسبانيا في أبرز فرص "الفراعنة".

وكانت أبرز محاولات المنتخب الإسباني حين مرر داني أولمو كرة بينية إلى غريمالدو داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ليرسل عرضية أرضية أبعدها حمدي فتحي في اللحظة الأخيرة.

مع بداية الشوط الثاني أجرى المنتخب الإسباني 4 تغييرات بدخول بيدري ورودري وفيكتور مونيوس وفيرمين لوبيس بدلا من كارلوس سولير وجمال وبابلو فورنالس وداني أولمو، فيما دفع حسام حسن بمحمود حسن "تريزيغيه" بدلا من إمام عاشور.

وتصدى شوبير ببراعة لمحاولة فيرمين لوبيس في الدقيقة 53 حين تسلّم تمريرة بيدري لينفرد بالمرمى لكن حارس الفراعنة أبعد الكرة لركلة ركنية.

وعاد شوبير ليتألق بعدها بدقيقة أمام تسديدة بيدري من مسافة قريبة، ليواصل في الدقيقة 57 إبداعه حين تصدى مرة أخرى لتسديدة بيدري من انفراد تام.

وضغط المنتخب الإسباني بقوة سعيا وراء التقدم، ودفع مدربه لويس دي لا فوينتي بالحارس خوان غارسيا وبورخا ايغليسياس بدلا من رايا وتوريس (61)، فيما دفع حسام حسن بهيثم حسن بدلا من إسلام عيسى (68). ثم دخل يريمي بينو بدلا من أندير بارينيتشيا (73) ومحمود صابر بدلا من زيزو (82).

وفي الدقيقة 84 طرد الحكم حمدي فتحي لحصوله على الإنذار الثاني، ليدفع حسام حسن بحسام عبد المجيد بدلا من مرموش.

وأطلق غريمالدو تسديدة قوية من الركلة الحرة تصدى لها شوبير وارتدت من العارضة.

ويختتم "الفراعنة" استعداداتهم للمونديال بمواجهة البرازيل بمدينة كليفلاند الأميركية في 6 حزيران/يونيو.

وكان مدير المنتخب إبراهيم حسن قد كشف أن الاتحاد المصري لكرة القدم يسعى لتنظيم ودية أخرى على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل المغادرة للولايات المتحدة والمشاركة في كأس العالم بالمجموعة السابعة التي تضم مع مصر كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وتلعب اسبانيا في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر.