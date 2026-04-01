للمرة الثالثة على التوالي.. إيطاليا خارج المونديال بعد الخسارة من البوسنة والهرسك

أخفق منتخب إيطاليا مجدداً في فك عقدة التأهل إلى كأس العالم، بعد الخسارة من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح (4-1)، بعد التعادل (1-1)، اليوم، في نهائي الملحق المؤهل لمونديال 2026.

وبهذا يفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة على التوالي، بينما تأهل منتخب البوسنة للمرة الثانية في تاريخه.

أحرز هدف المباراة الأول مويس كين مهاجم إيطاليا في الدقيقة 15، مستغلًا تمريرة خاطئة من حارس البوسنة نيكولا فاسيليتش، وتعادل هاريس تاباكوفيتش للبوسنة في الدقيقة 79.

وسيشارك المنتخب البوسني في المجموعة الثانية بالمونديال، رفقة منتخبات كندا وقطر وسويسرا.

جاءت المباراة ضعيفة المستوى من جانب لاعبي الأزوري، خاصة على الصعيد الهجومي، إذ لم يهددوا مرمى أصحاب الأرض كثيرًا، خاصة بعد تسجيل الهدف.

وشكلت الدقيقة 42 صدمة لجماهير إيطاليا، بعد تلقي المدافع أليساندرو باستوني بطاقة حمراء مباشرة، بعد عرقلته أمار ميميتش لاعب البوسنة وهو في طريقه نحو مرمى الأزوري.

ولعب منتخب إيطاليا الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين، وانتظر في الخلف محاولًا الدفاع عن هدفه، وسط ضغط مكثف من لاعبي البوسنة الذين اعتمدوا على التسديدات البعيدة والكرات العرضية.

ونجح الحارس جيانلويجي دوناروما في إنقاذ أكثر من فرصة حقيقية للاعبي البوسنة، وأهدر مويس كين فرصة مؤكدة في الدقيقة 60، بعدما انفرد بحارس البوسنة من منتصف الملعب لكنه سدد بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 79 أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق البديل هاريس تاباكوفيتش الذي تابع رأسية المخضرم إدين دجيكو التي تصدى لها دوناروما بسهولة في الشباك.

وحاول منتخب البوسنة استغلال حماس جماهيره في المدرجات، وخطف هدف قاتل، لكن دوناروما واصل تألقه وأنقذ حلم الطليان في بلوغ المونديال، لتتجه المباراة نحو شوطين إضافيين.

لم يتغير الوضع كثيرًا في الشوطين الإضافيين، وحاول المنتخبان ببعض الفرص على استحياء، لكون دون تغير في النتيجة، ليتجها إلى ركلات الترجيح.

أحرز لمنتخب البوسنة في ركلات الترجيح كل من: تاهيروفيتش وتاباكوفيتش وألاجيكوفيتش وباجراكتيفيتش.

فيما سجّل منتخب إيطاليا ركلة واحدة عن طريق تونالي وأهدر إسبوزيتو وكريستانتي ركلتين.