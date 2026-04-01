سلسلة الانتصارات تزيد من ثقة منتخب ألمانيا قبل المونديال

يمنح الفوز في المباراتين الأخيرتين قبل إعلان قائمة كأس العالم، منتخب ألمانيا لكرة القدم، ومدربه يوليان ناجلسمان، دفعة إضافية من الثقة قبل انطلاق البطولة في الصيف المقبل، لكن الأهم من ذلك منح هذا الأمر ناجلسمان رؤى مهمة لبناء فريقه المثالي.

وبعد الفوز 1/2 على منتخب غانا، مساء أول أمس، الذي جاء بعد الفوز الصعب على منتخب سويسرا 3/4، الجمعة، قال ناجلسمان: «حصلنا على رؤى مهمة نقوم الآن بمعالجتها، لقد اتخذنا بضع خطوات إلى الأمام نحو كأس العالم».

ويرى ناجلسمان أن المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، غير مرشح للفوز بكأس العالم هذا العام، وسيكون لدى الفريق الألماني الكثير لإثباته بعد أن ودع آخر نسختين من كأس العالم من دور المجموعات.

ولكن بعد سبعة انتصارات متتالية، يسير الفريق في الطريق الصحيح، ولا شيء يعزز من ثقة الفريق أكثر من الانتصارات.

وأكد قائد الفريق، جوشوا كيميتش: «بالتأكيد لم نلعب مباراتين مثاليتين، ورغم ذلك حققنا الفوز».

يمنح الخط الهجومي مجموعة واسعة من الخيارات لناجلسمان: ففلوريان فيرتز يعد لاعباً قادراً على قلب مجرى المباراة، بينما استعاد كاي هافيرتز مكانه بعد غياب دام 16 شهراً بسبب الإصابة، وسجل هدف الافتتاح في مواجهة غانا.

ويقدم سيرج نابري أداء جيداً مثل ما يقدمه مع بايرن، وظهر دنيز أونداف كبديل يمكن الاعتماد عليه بهدفه القاتل في الدقائق الأخيرة. في الوقت نفسه، مازال ناجلسمان يأمل أن يستعيد جمال موسيالا جاهزيته لكي يشارك في كأس العالم.

وكان هناك اكتشاف جديد هو لينارت كارل (18 عاماً)، والذي قدم أداء مذهلاً في أول مباراتين له مع ألمانيا، وقال ناجلسمان: «أعتقد أنه ترك انطباعاً رائعاً. قدم أقصى ما عنده في المباراتين، وقدم أداء مميزاً للغاية. لم يكن بحاجة إلى أي وقت للدخول في أجواء المباراة. إنه بالفعل لاعب جيد جداً جداً».

يمكن لناجلسمان أن يصطحب 26 لاعباً للمونديال.

ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة الفريق التي ستشارك في المونديال يوم 12 مايو المقبل.

ويبدأ المنتخب الألماني معسكره التدريبي لكأس العالم يوم 25 مايو، ويلتقي بمنتخب فنلندا يوم 31 مايو ثم يسافر إلى الولايات المتحدة في الثاني من يونيو، على أن يخوض آخر مبارياته الودية أمام المنتخب الأميركي في السادس من يونيو المقبل.

. يرى ناجلسمان أن المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، غير مرشح للفوز بكأس العالم هذا العام.