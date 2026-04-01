الكاميرون تهزم الصين بثنائية ودياً

حقق منتخب الكاميرون لكرة القدم فوزاً معنوياً 2 - صفر على منتخب الصين في أستراليا، أمس، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وجاء هدفا المنتخب الكاميروني بوساطة إيتا إيونج وسعيدو أليوم، في الدقيقتين الثالثة والتاسعة على الترتيب، قبل أن ينهي منتخب «الأسود غير المروضة» المباراة بـ10 لاعبين، عقب طرد لاعبه ستيفان كيلر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد حصوله على الإنذار الثاني، وتأتي المباراة في إطار تحضيرات منتخب الكاميرون للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية العام المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وذلك بعد إخفاقه في التأهل لنهائيات كأس العالم.