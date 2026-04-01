إقالة أوتو أدّو مدرب منتخب غانا
أقال الاتحاد الغاني لكرة القدم، أمس، مدرب المنتخب، أوتو أدّو، بعد ساعات من الخسارة الودية أمام ألمانيا، وذلك قبل نحو 70 يوماً من انطلاق كأس العالم.
وخسر الـ«بلاك ستارز» بنتيجة 1-2 في شتوتغارت، أول من أمس، بعدما احتاج أصحاب الأرض إلى هدف متأخر حمل توقيع مهاجم شتوتغارت دنيز أونداف.
وهي الهزيمة الرابعة توالياً لمنتخب أدّو الذي مُني بخسارة ثقيلة 1-5 في مواجهة النمسا الأسبوع الماضي.
وقال الاتحاد الغاني في بيانه: «يُعرب الاتحاد عن شكره العميق لأوتو أدّو على مساهمته مع المنتخب، ويتمنّى له التوفيق في مسيرته المستقبلية»، وأضاف أنه سيقوم «بالإعلان عن التوجُه الفنّي الجديد للمنتخب في الوقت المناسب».
