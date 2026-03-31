رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: إيران ستشارك في كأس العالم

ستشارك إيران في "كأس العالم 2026"، إذ ستخوض مبارياتها في الولايات المتحدة الأميركية، رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وفقا لما أكده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف إنفانتينو خلال الاستراحة بين شوطي المباراة الودية بين إيران وكوستاريكا في أنطاليا في جنوب تركيا «نحن هنا من أجل ذلك. نحن سعداء لأنها فريق قوي جدا جدا، وأنا سعيد للغاية».