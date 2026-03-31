لاعب الأهلي المصري يوقع لبلنسية الإسباني لمدة ثلاثة مواسم

يستعد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي المصري، لبدء فصل جديد في مسيرته مع الساحرة المستديرة، بعد انضمامه لفريق بلنسية الإسباني لكرة القدم، في صفقة انتقال حر، حسبما أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء.

وكشف موقع (أفريكان سوكر) الألكتروني، أن ديانج استكمل إجراءات انتقاله في الساعات الأخيرة من مساء أمس الاثنين، حيث حصل النادي الأندلسي على توقيعه إلكترونيًا لمدة ثلاث سنوات.

وبذلك، انتهت فعليا آمال الأهلي في تمديد عقد ديانج، رغم محاولات مسؤولي نادي القرن في أفريقيا لإقناع اللاعب بتجديد عقده.

ويعتبر ديانج ركيزة أساسية في صفوف الأهلي منذ انضمامه للفريق عام 2019 قادما من نادي المولودية الجزائري، حيث رسخ مكانته كلاعب أساسي في خط الوسط.

كما قضى ديانج الموسم الماضي معارا لنادي الخلود السعودي خلال فترة تدريب المدرب السويسري مارسيل كولر.

وشارك ديانج هذا الموسم في 31 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، أحرز خلالها هدفا واحدا في مرمى يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد ديانج (26 عاماً) حالياً في مهمة دولية مع منتخب بلاده، حيث يستعد للمشاركة في مباراة ودية ضد روسيا، في وقت لاحق من مساء اليوم.