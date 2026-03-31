العراق يُواجه بوليفيا في آخر فرص المونديال

سيشهد ملعب «بي بي في إيه» في مدينة مونتيري المكسيكية في الساعة السابعة من صباح غد بتوقيت الإمارات، مواجهة الحسم في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، حيث سيتنافس منتخبا العراق وبوليفيا على بطاقة من أصل بطاقتين تحسمان عن طريق الملحق العالمي.

وبعدما احتل منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال - وذلك خلف منتخبي كوريا الجنوبية والأردن، متقدماً على عمان وفلسطين والكويت - تأهل الفريق للملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب السعودي الذي تأهل مباشرة للمونديال، ليلتقي المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، لحسم هوية ممثل آسيا في الملحق العالمي.

ونجح المنتخب العراقي في خطف بطاقة التأهل بعد تعادله ذهابا 1-1 على أرض الإمارات، ثم نجح في الفوز على ملعبه في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى الملحق العالمي. وأوقعت القرعة منتخب العراق في المباراة النهائية للملحق في مواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام قبل النهائي.

ويتسلح المنتخب العراقي بخبرة هدافه، أيمن حسين، مهاجم فريق الكرمة في الدوري العراقي، إلى جانب علي الحمادي لاعب لوتون تاون الإنجليزي، وزيدان إقبال لاعب وسط أوتريخت الهولندي، ويوسف أيمن لاعب أيك لارنكا القبرصي.

ونجح منتخب بوليفيا في الفوز على سورينام 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز منحه بطاقة العبور إلى النهائي وفرصة ملامسة حلم التأهل للمونديال.

وشارك المنتخب البوليفي ثلاث مرات في المونديال، كانت الأولى في النسخة الأولى عام 1930، حيث خرج من دور المجموعات، وسار على المنوال نفسه في مشاركته في نسختي 1950 و1994.

ويتسلح منتخب بوليفيا بنجمه الشاب ميغيل أنخيل تروسيروس، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي سجل هدف الفوز للفريق في مواجهة سورينام بعدما سجل زميله مويسيس بانياجوا، لاعب الوداد المغربي، هدف التعادل.

وسيلعب الفائز من المواجهة بين العراق وبوليفيا في المجموعة التاسعة بالمونديال، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.