هل ينجو منتخب إيطاليا من "الكارثة"؟

يسعى المنتخب الإيطالي، الفائز باللقب أربع مرات، إلى تجنب خيبة أخرى وإنهاء غياب دام 12 عاماً عن أكبر مسرح كروي عالمي، عندما يخوض مواجهة صعبة جداً في البوسنة والهرسك غداً الثلاثاء (الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات) في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026، في حين يحلم منتخب كوسوفو بتسجيل حضوره الأول تاريخيا في بطولة كبرى حين يواجه تركيا بالتوقيت نفسه.

وستحسم غداً هوية آخر أربعة مقاعد أوروبية في كأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فبالإضافة لمواجهتي إيطاليا والبوسنة والهرسك، وتركيا وكوسوفو، ستتقابل أيضاً السويد مع بولندا، والتشيك مع الدنمارك.

وتتركز الأنظار على المهمة الإيطالية، إذ يحاول المدرب جينارو غاتوزو المتوج بكأس العالم ألمانيا 2006 كلاعب مع منتخب بلاده، قيادة إيطاليا للعودة إلى البطولة بعد الغياب عن نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، وهو يعول على نجوم يتقدمهم صانع الألعاب ساندرو تونالي.

لكن المواجهة الخاصة بنهائي المسار الأول، خارج الديار، في زينيتسا، لن تكون سهلة في أجواء جماهيرية صعبة.

وتم التقاط صور للاعبي إيطاليا وهم يحتفلون بفوز البوسنة على ويلز في نصف النهائي الخميس الماضي، لكن مدافع إنتر فيديريكو ديماركو أكّد أن ذلك لم يكن بدافع عدم احترام المنافس.

ويقود البوسنة المهاجم المخضرم إيدين دجيكو البالغ 40 عاما والذي سجّل هدف التعادل المتأخر في مرمى ويلز.

وسبق لدجيكو أن لعب قرابة عقد من الزمن في الدوري الإيطالي مع روما وإنتر وفيورنتينا، وبالتالي سيعول على خبرته الإيطالية لقيادة بلاده إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخها كدولة مستقلة، بعد أولى عام 2014 في البرازيل حين كان في صفوفها.

ويرى دجيكو أن إيطاليا «المرشح الأبرز» لحجز المقعد الأخير في المجموعة الثانية التي تضم كندا وسويسرا وقطر.